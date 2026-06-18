13 aserbaidschanische Judoka nehmen am Europacup in Berlin teil

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Am 20. und 21. Juni findet in der deutschen Hauptstadt Berlin der Junioren-Europacup im Judo statt.

Wie der Judo-Verband gegenüber AZERTAC mitteilte, wird Aserbaidschan bei dem Turnier mit 13 Judoka in sechs Gewichtsklassen vertreten sein.

Unter der Leitung von Nationaltrainer Elkhan Rajabli werden die aserbaidschanischen Athleten in den Gewichtsklassen von 60 bis über 100 Kilogramm antreten.

An dem internationalen Turnier nehmen insgesamt 485 Sportler aus 38 Ländern teil. Zu den Kampfrichtern gehört auch Bahriyya Huseynova, Mitglied des Schiedsrichterkollegiums des Aserbaidschanischen Judo-Verbandes und internationale Kampfrichterin der Kategorie B.