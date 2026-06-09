19 aserbaidschanische Besatzungsmitglieder nach Aserbaidschan gebracht

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Neunzehn aserbaidschanische Staatsbürger, die Besatzungsmitglieder von Schiffen waren, die am 5. Juni infolge von Drohnenangriffen im Asowschen Meer beschädigt wurden, sind nach Aserbaidschan überführt worden.

Nach Angaben des Außenministeriums sollen sie am 9. Juni gegen Mittag im Land eintreffen.

Im Zuge von Such- und Rettungsmaßnahmen wurden zudem die Leichen von zwei aserbaidschanischen Staatsbürgern geborgen. Weitere vier Verstorbene sowie zwei Begleitpersonen befinden sich derzeit noch in der russischen Stadt Jeisk; ihre Rückführung nach Aserbaidschan wird in den kommenden Tagen erwartet.