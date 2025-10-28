1. Internationale Konferenz der Turkstaaten zu KI-Ethik in Baku eröffnet

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

In Baku wurde die 1. Internationale Konferenz der Turkstaaten über Ethik in der Künstlichen Intelligenz eröffnet. Die Veranstaltung organisierte von der Staatlichen Universität Baku, der Internationalen Türkischen Akademie und der Türkischen Akademie der Wissenschaften gemeinsam.

BSU-Rektor Elchin Babayev betonte, dass der technologische Fortschritt neue Herausforderungen für die Menschheit schafft und die Einheit der Turkstaaten auf Wissenschaft, Bildung, Kultur und gemeinsamen Werten beruhen müsse.

Die bis zum 31. Oktober laufende Konferenz bringt Vertreter führender Universitäten, Forschungszentren, Wissenschaftler und Experten aus zehn Ländern zusammen, um die ethischen, sozialen und rechtlichen Aspekte Künstlicher Intelligenz zu erörtern.