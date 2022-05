20 Athleten aus Georgien werden am Baku-Marathon 2022 teilnehmen

Tiflis, 14. Mai, AZERTAC

Seit 2016 findet jedes Jahr in der aserbaidschanischen Hauptstadt ein Marathon statt. Auch Athleten und Athletinnen aus dem Nachbarland Georgien zeigen Interesse für dieses Marathon. So werden 20 Athleten aus Georgien am Baku-Marathon teilnehmen.

Das teilte dem AZERTAC-Büro in Tiflis die aserbaidschanische Botschaft in Georgien mit.

Nach Angaben der Botschaft sind gestern insgesamt 20 Personen – ein aserbaidschanischer, ein ukrainischer, ein kanadischer Bürger, darunter zwei russische und fünfzehn georgische Staatsbürger, mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung und der aserbaidschanischen Botschaft in Georgien zur Teilnahme am Marathon nach Baku geschickt worden.