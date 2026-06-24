20. Sitzung der Parlamentarischen Union der OIC-Mitgliedstaaten in Baku offiziell eröffnet

Baku, 24. Juni, AZERTAC

In Baku hat die offizielle Eröffnungszeremonie der 20. Sitzung der Konferenz der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) begonnen.

AZERTAC zufolge verlas die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, zuerst die Botschaft von Präsident Ilham Aliyev an die Teilnehmer der Sitzung.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die auf der Tagesordnung stehenden Themen erörtert und Meinungen ausgetauscht. Vorgesehen sind zudem Diskussionen über die weitere Stärkung der interparlamentarischen Zusammenarbeit innerhalb der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sowie über Fragen von gemeinsamem Interesse.

An der Veranstaltung nehmen mehr als 400 Delegierte teil.