26. Abschlussfeier am Heydar-Aliyev-Militärlyzeum

Baku, 13. Juni. AZERTAC

Am Heydar-Aliyev-Militärlyzeum der Nationalen Verteidigungsuniversität hat die feierliche Abschlusszeremonie des 26. Jahrgangs stattgefunden.

Bei der Veranstaltung wurden das Andenken an Nationalleader Heydar Aliyev sowie die für das Vaterland gefallenen Märtyrer geehrt. Die Redner gratulierten den Absolventen und wünschten ihnen Erfolg für ihre weitere militärische Ausbildung und ihren Dienst.

Im Rahmen der Veranstaltung erhielten die Absolventen ihre Abschlussabzeichen. Zudem wurde die Traditionsfahne des Lyzeums symbolisch an die Kadetten des nächsten Abschlussjahrgangs übergeben. Die Feier endete mit einem feierlichen Vorbeimarsch der Angehörigen des Lyzeums.