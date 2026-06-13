2. Internationales Barbecue-Festival in Schamachi eröffnet

Schamachi, 13. Juni, AZERTAC

Im Dorf Meysari in der Region Schamachi ist das 2. Internationale Barbecue-Festival eröffnet worden. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen Spitzenköche aus 16 Ländern teil, darunter Aserbaidschan, Georgien, Italien, Japan, Südkorea, die Türkei und Frankreich.

Ziel des Festivals sind kulinarische Vorführungen, Grillshows und der Wettbewerb „Barbecue vs. Mangal“, bei dem internationale Grillmeister und aserbaidschanische Kebab-Spezialisten gegeneinander antreten. Die Teilnehmer hoben die Bedeutung des Festivals für den kulturellen Austausch und die Förderung nationaler Küchen hervor.

Mit dem Festival sollen die Gastfreundschaft, die reiche Küche und die kulturellen Traditionen Aserbaidschans international präsentiert werden. Das Programm umfasst zudem Live-Musik, Unterhaltungsangebote und kulinarische Erlebnisse aus verschiedenen Ländern. Die Veranstaltung dauert bis zum 14. Juni.