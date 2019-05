35. EM in rhythmischer Gymnastik: Aserbaidschans Turnerin Zöhra Aghamirova zieht ins Finale ein

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Die 35. EM in der rhythmischen Gymnastik läuft in der Nationalen Gymnastikarena in Baku nun weiter. Sie gastiert bereits zum ersten Mal in Baku.

AZERTAC zufolge ist die aserbaidschanische Turnerin Zohra Aghamirova im Einzelwettbewerb bei den Übungen mit Ringen ins EM-Finale eingezogen.

Sie landete mit 20,050 auf Platz acht. Eine andere aserbaidschanische Turnerin Veronika Gudis (18,250) belegte bei den Übungen mit Ringen den 19. Platz.

Bei den Übungen mit Bällen wurde Aghamirova mit 20.050 Punkten Neunte. Veronika Gudis landete mit 17.900 Punkten auf Platz 26.

Die Europameisterschaft in rhythmischer Gymnastik wurden in den Jahren 2007, 2009 und 2014 in der aserbaidschanischen Hauptstadt ausgetragen.

An der diesmaligen Meisterschaft, die vier Tage dauern wird, nehmen die Turnerinnen aus 35 Ländern teil.