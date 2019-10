650-jähriges Jubiläum von Nasimi in Stockholm gefeiert

Stockholm, 29. Oktober, AZERTAC

Anlässlich des 650-jährigen Jubiläums von großem aserbaidschanischen Dichter und Denker Imadaddin Nasimi fand eine Veranstaltung in Stockholm statt.

Sie wurde organisiert durch das staatliche Komitee für Arbeit mit Diaspora und die Organisation ”Azərbaycan Naminə" (im Interesse Aserbaidschans).

AZERTAC zufolge nahmen an der Veranstaltung schwedische Wissenschaftler, Künstler, Vertreter des in Stockholm akkreditierten diplomatischen Korps und Angehörigen der aserbaidschanischen Botschaft in Schweden, Vertreter der Öffentlichkeit, darunter auch Medienvertreter, Mitglieder der aserbaidschanischen und türkischen Diaspora teil.

Sevinj Abbasova, Moderatorin der Veranstaltung hielt eine Eröffnungsrede.

Salhat Abbasova, Abteilungsleiterin des Staatlichen Komitees für Arbeit mit Diaspora in Europa und Amerika sowie in Israel, bedankte sich bei den Veranstaltern. Sie sagte in ihrer Rede, dass Imaddaddin Nasimi einer der größten Dichtern, Denker und Philosophen war. Sein Schaffen und Leben wurden in vielen Ländern geforscht. Er erinnerte daran, dass auch das 600-jährige Jubiläum des Poeten in die Liste der UNESCO aufgenommen wurde. Frau Abbasova machte darauf aufmerksam, dass das 650. Jubiläum von Nasimi in diesem Jahr per Dekret von Präsident Ilham Aliyev auf staatlicher Ebene im In-und Ausland gefeiert wird.

Im Rahmen der Veranstaltung führten Siyavush Darekhti, ein schwedischer Aktivist, der aus Aserbaidschan gebürtig ist, sowie Thomas Aachen Haraldson, Vertreter der Gesellschaft Global Impact Präsentationen über Aserbaidschan durch.

Nadir Hollenbrand, Vorsitzender der Organisation ””Azərbaycan Naminə" sagte in seiner Rede bei der Veranstaltung, dass Nasimis Schaffen einen großen Einfluss nicht nur auf die aserbaidschanische Poesie, sondern auch die gesamte orientalische Literatur ausgeübt hatte. Sein literarisches Erbe wird heute auch in Schweden gefördert, sagte er.

Die schwedische Sängerin Kate Christina Roxenhall bot bei der Veranstaltung das berühmte aserbaidschanische Volkslied "Sari Gelin" dar und der Schriftsteller Abbas Hamidi trug dem schwedischen Publikum in die schwedische Sprache nachgedichtete Gedichte von Nasimi vor.

Am Ende der Veranstaltung führte die Tanzgruppe “Qarabağ” des schwedisch-aserbaidschanischen Zirkels aserbaidschanische Nationaltänze auf.