98. Geburtstag von Nationalleader Heydar Aliyev: Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva teilt Instagram-Beitrag

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva hat anlässlich des 98. Geburtstages von Nationaleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev auf ihrer offiziellen Instagram-Seite einen Beitrag geteilt.

Im Beitrag heißet es:

”Heute ist der 98. Geburtstag von Heydar Aliyev, einem großartigen Menschen, der sein ganzes Leben seiner Heimat Aserbaidschan gewidmet hat. Er hat eine endlose Liebe zu seinem Vaterland, seiner Nation. Er wollte, dass die Menschen in einem unabhängigen, prosperierenden und mächtigen Aserbaidschan glücklich leben. Obwohl Heydar Aliyev heute nicht in unseren Reihen ist, leben seine Ideen noch, seine Absichten werden umgesetzt. Vor allem wurde sein heiliger Traum wahr - unser Land wurde nach fast 30 Jahren unter der Führung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, des Oberbefehlshabers Ilham Aliyev, von der Besatzung befreit. Ich halte Andenken von Heydar Aliyev hoch in Ehren. Ich wünsche unserem Land Frieden, Ruhe und Fortschritt.“