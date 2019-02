AZAL nimmt an Tourismusmesse "IMTM 2019" teil

Baku, 12. Februar, AZERTAC

Die aserbaidschanische Fluggesellschaft "Azerbaijan Airlines" (AZAL) nimmt zusammen mit ihrem offiziellen Partner Silk Way Travel an der Internationalen Tourismusmesse IMTM 2019 in Tel Aviv teil.

Nach Angaben der Fluggesellschaft nehmen an der Messe, die vom 12. bis 13. Februar stattfindet, nationale und regionale Tourismusbüros, Fluggesellschaften, Hotels, Reisebüros und andere Unternehmen teil.