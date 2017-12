AZERTAC und Kazinform haben gute Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit auf internationalen Plattformen VIDEO

Baku, 16. Dezember, AZERTAC

AZERTAC und Kazinform wollen die seit vielen Jahren bestehenden Partnerschaftsbeziehungen in eine neue Etappe der Entwicklung einzuleiten und weiter zu vertiefen.

Bei einem Treffen zwischen dem Generaldirektor von AZERTAC Aslan Aslanov und der Chefredakteurin von Kazinform Bibinor Tanelbayeva wurden die Aussichten für die weitere Verbesserung und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden Nachrichtenagenturen von Aserbaidschan und Kasachstan diskutiert.

Bei dem Treffen in der AZERTAC wiesen die Seiten auf die Bedeutung der Zusammenarbeit im Rahmen der internationalen Informationsorganisationen hin. Man hob hervor, dass es sehr gute Möglichkeiten für eine engere und effektivere Zusammenarbeit auf den internationalen Plattformen gibt. AZERTAC präsidiert derzeit den Weltkongress der Nachrichtenagenturen und die ОАNА (Organisation der Asien-Pazifischen Nachrichtenagenturen) sowie die TКА (Gemeinschaft turksprachiger Nachrichtenagenturen). Kazinform wurde im November des vorigen Jahres auf der XVI. Generalversammlung der OANA in Baku zum Mitglied des technischen Komitees gewählt. AZERTAC ist bereit, die Tätigkeit von Kazinform in dieser Medienstruktur zu unterstützen", sagte AZERTAC- Generaldirektor Aslan Aslanov.

Bibinor Tanelbayeva sagte, dass Kazinform an einer engeren Zusammenarbeit mit der AZERTAC in den Medienorganisationen sowie an der Durchführung gemeinsamer Projekte interessiert sei.

Die Seiten tauschten sich über Möglichkeiten für die Intensivierung der Beziehungen sowie über die Entwicklungstrends moderner Medien aus.