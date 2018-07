Ab heute strömt Erdgas durch TANAP-Pipeline aus Aserbaidschan in die Türkei

Baku, 30. Juni, AZERTAC

Die Trans-Anatolischen Erdgas-Pipeline (TANAP) ist ein wichtiger Teil des Südlichen Gaskorridors. Ab heute wird das Erdgas aus dem Kaspischen Meer bereits kommerziell in die Türkei gebracht.

Das sagte AZERTAC zufolge der Generaldirektor der Geschlossenen Aktiengesellschaft "Southern Gas Corridor" (SGC) Afgan Isayev.

Er sprach auch die Arbeiten, die an den SGC-Projekten ausgeführt werden, an und teilte mit, dass die Bauarbeiten an der Beförderung von Erdgas über die Türkei nach Europa planmäßig weiter durchgeführt werden.

Das TANAP-Projekt hat zum Ziel, Erdgas vom Gasfeld Schah Deniz 2 und aus anderen Gebieten des Kaspischen Meeres vorrangig in die Türkei und über die Trans-Adriatic-Pipeline (TAP) nach Europa zu transportieren.

TANAP ist zusammen mit der Südkaukasus-Pipeline (englisch: South Caucasus Pipeline – SCP) und der Trans-Adria-Pipeline (offizieller Projektname Trans Adriatic Pipeline; auch Transadriatische Pipeline; kurz TAP) ein wichtiger Bestandteil des 3500 Kilometer langen Südlichen Gaskorridors (SGC). Es ist der längste Teilabschnitt dieses Infrastrukturprojekts. An dieser Stelle sei erwähnt, dass fast 74 % von Bauarbeiten an der TAP-Pipeline geleistet sind.

Die Pipeline TANAP soll bis nach Italien reichen. Sie soll durch die Türkei verlaufen und die Trans-Adria-Pipeline (TAP) über die Südkaukasus-Pipeline mit dem Gasfeld Schah Denis in Aserbaidschan verbinden.

Am 29. Mai fand im Sangatschal Terminal eine offizielle Eröffnungszeremonie des SGC statt und das Erdgas aus Aserbaidschan wurde ins SGC-Pipelinenetz gepumpt.

Am 12. Juni hatte im türkischen Eskisehir die Einweihung eines Teilabschnitts der TANAP- Pipeline stattgefunden.

Bisher wurden von SGC- Partnern mehr als 30 Milliarden Dollar investiert. 17,7 Milliarden US-Dollar davon wurden für das Projekt Schahdenis 2 im Gesamtwert von 22,7 Milliarden US-Dollar, 4,2 Milliarden US-Dollar für das Erweiterungsprojekt der Südkaukasus-Pipeline im Gesamtwert von 4,6 Milliarden US-Dollar, 5,4 Milliarden US-Dollar für das TANAP-Projekt und 2,9 Milliarden Euro für das TAP-Projekt ausgegeben.