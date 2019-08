Abgestürztes MiG-29-Flugzeug: Leiche des Piloten entdeckt

Baku, 20. August, AZERTAC

Am 24. Juli stürzte ein Militärflugzeug des Typs MiG-29 der aserbaidschanischen Luftwaffe bei einem Übungsflug in den Nachtstunden mit einem Piloten an Bord über dem Kaspischen Meer ab. Die Leiche des Piloten, Oberstleutnants Atakischiyev Raschad Saladdin und das Wrack des Flugzeugs wurden entdeck und aus dem Wasser herausgezogen. Das bestätigte das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan.

Eine Abschiedsfeier für den Piloten findet am Mittwoch, dem 21. August um 10:00 Uhr im Trainings- und Ausbildungszentrum der Streitkräfte statt, hieß es.

Derzeit werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Trauerfeier zu organisieren.