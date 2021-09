Agentur für Lebensmittelsicherheit fordert 23 Länder auf, Saatgüter mit viralen und bakteriellen Krankheiten nach Aserbaidschan nicht zu liefern

Baku, 1. September AZERTAC

Virale und bakterielle Krankheiten bei Pflanzen breiten sich weltweit rasant aus. Daher haben eine Reihe von Ländern die Einfuhrbestimmungen verschärft und in einigen Fällen wird die Einfuhr von Produkten eingeschränkt. Die Kontrolle wird verschärft.

Das erklärte der Vorsitzende der Agentur für Lebensmittelsicherheit, Goschgar Tahmazli, bei einer Pressekonferenz. Er sprach bei der Veranstaltung die Arbeiten, die in Aserbaidschan im Bereich der Gewährleistung der Pflanzengesundheit durchgeführt werden, berichtete AZERTAC.

Der Vorsitzende der Agentur teilte mit, dass auch in Aserbaidschan derzeit notwendige Maßnahmen in dieser Richtung ergriffen werden. So wurden 23 Länder im Rahmen der Internationalen Pflanzenschutzkonvention aufgefordert, beim Export von Saatgütern nach Aserbaidschan darauf zu achten, dass sie viren-und bakterienfrei sind.