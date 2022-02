Aghjabadi: Präsident Ilham Aliyev weiht Militäreinheit von Truppen des Innenministeriums ein VIDEO

Aghjabadi, 14. Februar, AZERTAC

Im Rahmen ihres Besuchs in der Region Aghjabadi nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der Eröffnung von einer Militäreinheit der Truppen des Innenministeriums teil.

Der Präsident, Oberbefehlshaber der Streitkräfte nahm die Rapporte von Innenminister, Generalobersten Vilayat Eyvazov und dem Kommandeur der inneren Truppen, Generalleutnant, Schahin Mammadov, entgegen.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady lernten dann Militäreinheit kennen und inspizierte hier geschaffene Bedingungen, wie AZERTAC berichtete.

Minister Eyvazov informierte über die im Militärstädtchen geleisteten Arbeiten und sagte, dass der Bau des Militärstädtchens mit einer Fläche von 6,2 Hektar im September 2019 begonnen hatte. Die Bauarbeiten wurden im November des vorigen Jahres 2021 erfolgreich abgeschlossen.