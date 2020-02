Ägypten: Hosni Mubarak in Kairo beerdigt

Kairo, 26. Februar, AZERTAC

Ägyptens verstorbener Langzeitpräsident Husni Mubarak ist am Mittwoch mit militärischen Ehren beerdigt worden. An der Trauerzeremonie, die unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfand, nahm auch Präsident Abdel Fattah al-Sisi teil, wie das AZERTAC-Büro in Kairo berichtete.

Mubarak war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Ein Militärhelikopter brachte den Leichnam des ehemaligen Generals der Luftwaffe zur Moschee Al-Muschir Tantawi östlich der Hauptstadt Kairo.

Militärs feuerten Gewehrsalven zu Ehren Mubaraks. Ehrengarden brachten seinen von einer ägyptischen Flagge bedeckten Sarg mit einem Pferdewagen schließlich zum Helikopter. Von dort sollte der Sarg zum Friedhof der Familie nordöstlich von Kairo gebracht werden. Nach islamischem Ritus sollen Tote zum frühestmöglichen Zeitpunkt bestattet werden, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Mubarak war fast 30 Jahre lang Staatschef Ägyptens.