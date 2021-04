Baku, 1. April, AZERTAC Eine Gedenkveranstaltung zum 31. März –dem Tag Völkermords an den Aserbaidschanern fand in der von der armenischen Besatzung befreiten alten aserbaidschanischen Stadt Schuscha statt. AZERTAC zufolge gedachten Offiziere und Soldaten der Opfer des Völkermords. In den Reden bei der Veranstaltung wurde von einer erfolgreichen Politik von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und dem Präsidenten Ilham Aliyev bei der Vermittlung von Wahrheiten über die gegen das aserbaidschanische Volk angerichteten Blutbäder in verschiedenen Epochen der Geschichte gesprochen, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.

AZERTAG.AZ : Andenken an die Opfer des Völkermords an Aserbaidschanern in Schuscha geehrt

