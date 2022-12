Anlagen zum Bewässern von Ackerflächen in Betrieb genommen VIDEO

Oguz, 2. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, dem 2. Dezember sind in der Oguz Region Anlagen zum Bewässern der für den landwirtschaftlichen Anbau genutzten Flächen des Agroparks “Scheki-Oguz“ in Betrieb genommen worden.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, besichtigte beim Besuch in der Oguz Region diese Bewässerungsanlagen.

Dann setzte das Staatsoberhaupt die Anlagen in Betrieb.