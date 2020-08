Armenien: 124 neue Corona-Fälle, 5 Tote gemeldet

Tiflis, 30. August, AZERTAC

Binnen 24 Stunden sind in Armenien 124 neue Infektionen bestätigt worden, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Zentrum für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums in Armenien mitteilt. Damit ist die Gesamtzahl der Infektionsfälle in Armenien auf 43 750 gestiegen. 5 weitere Menschen sind gestorben, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Todesfälle auf 877 erhöht, hieß es im Bericht weiter.

Armenien behandelt derzeit 4956 aktive Corona-Kranke.