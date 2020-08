Armenien: Zahl der Corona-Infektionen steigt auf 41.845

Tiflis, 18. August, AZERTAC

Binnen 24 Stunden seien in Armenien 8 Menschen an der Lungenkrankheit COVID-245 gestorben, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Todesfälle durch COVID-19 auf 832 steigt. Am vergangenen Tag seien 237 weitere Corona-Patienten aus anderen Gründen gestorben. Es liegen bislang keine Angaben vor, aus welchen Gründen oder an welchen Erkrankungen sie gestorben sind.

Das geht aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes hervor, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilte. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen seien inzwischen bereits auf 41.845 gestiegen.

Armenien behandelt derzeit 5787 aktive Coronavirus-Kranke, hieß es im Bericht weiter.