Armenien verletzt Waffenstillstand an der Staatsgrenze

Baku, 1. November, AZERTAC

Die armenischen Streitkräfte haben Stellungen der aserbaidschanischen Armee an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze mit Artillerie, Mörsern und Gewehren verschiedener Kaliber beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wurden Positionen aserbaidschanischer Einheiten in den Regionen Towus, Gadabay (auch Gädäbäj) und Gubadli in Aserbaidschan aus den Regionen Berd, Chambarak und Gorus in Armenien in der Nacht des 1. November zu unterschiedlichen Zeiten von armenischen Einheiten unter Beschuss genommen.