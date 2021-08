Armenier feuern erneut auf Stellungen der aserbaidschanischen Armee

Baku, 13. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 12. August 2021, gegen 21:26 Uhr Lokalzeit haben armenische Streitkräfte aus ihren Stellungen in der Gorus Region erneut auf Stellungen der aserbaidschanischen Armee gefeuert, die in Richtung des Rayons Latschin stationiert sind.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurden Stellungen der aserbaidschanischen Armee in den Regionen Füsuli und Chodschali sowie um die Stadt Schuscha beschossen. Illegale bewaffnete armenische Gruppen auf dem Territorium Aserbaidschans feuerten auf diese Richtung, wo vorübergehend russische Friedenstruppen stationiert sind.

Unter dem Personal der aserbaidschanischen Armee gibt es keine Verluste.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei, hieß es im Bericht weiter.