Armenische Einheiten beschießen aserbaidschanische Positionen mit großkalibrigen Maschinengewehren

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Die Spannung hält an der Front an. Trotz Waffenpause haben armenische Einheiten aserbaidschanische Stellungen an verschiedenen Abschnitten der Front erneut unter Beschuss genommen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sei der Waffenstillstand während des Tages insgesamt 34 Mal verletzt worden. Dabei haben armenische Soldaten großkalibrige Maschinengewehre eingesetzt, hieß es in der Meldung.