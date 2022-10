Armenische Einheiten schießen auf Ingenieurtechnik der aserbaidschanischen Armee

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 12. Oktober um 12:30 Uhr haben Einheiten der armenischen Streitkräfte die Ingenieurtechnik der aserbaidschanischen Armee, die Bauarbeiten in Richtung der Siedlung Tazakend des Bezirks Daschkasan aus ihren Positionen, die in Richtung der Siedlung Gunaschli des Bezirks Basarkechar stationiert sind, unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien seitens Aserbaidschans Gegenmaßnahmen ergriffen worden.