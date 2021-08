Armenische Streitkräfte provozieren um Schuscha

Baku, 15. August, AZERTAC

Am Sonntag, dem 15. August, um 04:33 und 07:25 Uhr Lokalzeit haben armenische Streitkräfte aus ihren Stellungen in der Vedi Region Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Autonomen Republik Nachitschewan mit großkalibrigen Waffen unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurden Stellungen der aserbaidschanischen Armee am Samstag, dem 14. August, von 19:08 bis 19:17 Uhr Lokalzeit auch in Richtung Kelbadschar aus Positionen des Gegners in der Region Basarketschar beschossen. Darauf erwiderten aserbaidschanische Einheiten Gegenfeuer.

Außerdem provozierten illegale bewaffnete armenische Gruppen auf dem Territorium von Aserbaidschan, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, am Samstag, dem 14. August, gegen Abend, um die Stadt Schuscha. So wurden gegen 22:14 Uhr in der Nähe des Dorfes Khalfali zwei zivile Autos beobachtet. Die Bewaffneten stiegen aus den Fahrzeugen aus, feuerten in Richtung unserer Stellungen in die Luft und verließen sofort das Gelände. Daraufhin ergriffen aserbaidschanische Einheiten geeignete Gegenmaßnahmen und informierten das russische Friedenskommando darüber.

Es gibt keine Toten oder Verletzten unter dem Personal der aserbaidschanischen Armee.

Aserbaidschanische Truppen behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation bei.