Aserbaidschan: 531 Corona-Fälle, 514 Genesungen am Samstag

Baku, 11. Juli, AZERTAC

Am Samstag sind in Aserbaidschan 531 neue Coronavirus-Fälle bei 8045 durchgeführten Tests bestätigt worden.

Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 23.521. Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, sind in den vergangenen 24 Stunden 514 Patienten wieder genesen. 6 weitere Patienten leider gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 28 erhöht. 14607 Patienten erholten sich bislang von der Krankheit.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 8616 aktive Corona-Kranke. Bislang wurden insgesamt 560.356 Corona-Tests durchgeführt, hieß es im Bericht weiter.