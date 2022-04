Aserbaidschan: Erdbeben in Zagatala Region

Baku, 15. April, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Region Zagatala bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.

In manchen Orten in der Nähe des Epizentrums war in einer Stärke von 3 zu spüren.

Laut Angaben des seismologischen Dienstes der Republik Aserbaidschan ereignete sich das Beben am Freitag, dem 15. April 2022, um 17:02 Lokalzeit 10 km südöstlich der seismologischen Station Zagatala.

Der aktuelle Erdstoß hatte eine Magnitude von 3,9 und eine Tiefe von 23 km.