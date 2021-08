Aserbaidschan: Von Januar bis August mehr als 15,8 Milliarden kWh Strom erzeugt

Baku, 19. August, AZERTAC

In Aserbaidschan wurden innerhalb von sieben Monaten des laufenden Jahres 2021 insgesamt 15 Milliarden 845 Millionen Kilowattstunden elektrischen Strom erzeugt.

Das geht aus einem Bericht des Energieministeriums hervor, wie AZERTAC mitteilt.

14 Milliarden 754,8 Millionen kWh dieses Volumens wurden in den Wärmekraftwerken, 877,4 Millionen kWh in den hydroelektrischen Kraftwerken, 212,8 Millionen kWh in den Solar- und Windkraftwerken und anderen Kraftwerken erzeugt, hieß es.