Aserbaidschan ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev mit tiefem Respekt

Baku, 12. Dezember, AZERTAC

Heute jährt sich der Todestag von Architekten und Gründer des modernen und unabhängigen Staates Aserbaidschan, dem weltberühmten Politiker, großen Sohn der türkischen Welt, Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev zum neunzehnten Mal. Die charismatische Persönlichkeit, der hervorragende Staatsmann Heydar Aliyev wurde zu einer lebendigen Legende, als er noch am Leben war.

Das aserbaidschanische Volk ist mit Fug und Recht stolz auf seinen großen Sohn Heydar Aliyev, weil er in einer sehr schwierigen Lage des jungen unabhängigen Landes zum Retter seines Volkes wurde.

Seine großen Verdienste um die Erhaltung und Festigung der Staatsunabhängigkeit sind nicht zu vermeiden.

Einer der wichtigsten Schritte von Heydar Aliyev in Richtung eines demokratischen Staatsaufbaus war es, dass Aserbaidschan unter seiner Führung in den Europarat sowie in die Organisation der Vereinten Nationen aufgenommen worden war. Dank seiner weitsichtigen Außenpolitik werden die Beziehungen Aserbaidschans zu vielen Ländern und einflussreichen Organisationen von Tag zu Tag noch stärker.

Das Grabmal von Nationalleader in der Ehrenallee ist in den verflossenen Jahren zur heiligen Stätte von Menschen aus allen Schichten geworden. Unter den Besuchern finden sich die Veteranen des Vaterländischen Krieges (Zweiter Karabach-Krieg), Militärangehörige, Vertreter von Regierungsbehörden, Wissenschaftler und Kulturschaffende, Kriegs- und Arbeitsveteranen. Über das ganze Jahr hinweg wird sein Grabmal besucht. Auch heute am Todestag des großen politischen Genies strömen zahlreiche Menschen in die Ehrenallee, um das Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes zu ehren. Man legt am Grab von großem Leader die Kränze, frische Rosen und Nelken nieder, verrichtet Trauergebete. Sein Andenken lebt und wird für immer im Herzen des aserbaidschanischen Volkes leben.

Das Andenken von Nationalleader wird nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch weit über die Grenzen seiner Heimat mit tiefem Respekt geehrt. Das ist ein Anzeichen für einen Respekt für Heydar Aliyevs Persönlichkeit.

Einer der größten Wünsche von Heydar Aliyev war es, Karabach von der armenischen Besatzung zu befreien, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen. Auch dieser Wunsch von großem Leader ging vor zwei Jahren in Erfüllung. Die seit 30 Jahren besetzt gehaltenen Gebiete Aserbaidschans wurde unter der Führung des Präsidenten und Oberbefehlshabers unserer Streitkräfte Ilham Aliyev von der armenischen Besatzung befreit. Derzeit weht die Staatsflagge Aserbaidschans in der Heimat, in der Stadt Schuscha, im Herzen Karabachs, in allen befreiten Gebieten. Karabach ist Aserbaidschan!