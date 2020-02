Aserbaidschan errichtet Zeltkrankenhaus an der Grenze zu Iran

Baku, 27. Februar, AZERTAC

Es werden weitere Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Aserbaidschan zu verhindern.

Wie der Stab beim Ministerkabinett gegenüber AZERTAC erklärte, wird für diesen Zweck ein Zeltkrankenhaus des Katastrophenschutzministeriums an der Grenze zum Iran errichtet und in Betrieb genommen. Hier werden alle von diesem Land nach Aserbaidschan kommenden Personen auf das Coronavirus getestet, hieß es in der Meldung.