Aserbaidschan exportiert im Januar Waren unter Golfländern am meisten in den Iran

Baku, 26. Februar, AZERTAC

Im Monat Januar des laufenden Jahres exportierte Aserbaidschan unter den Golfländern Waren am meisten in den Iran, nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Das geht aus einem Bericht des Zollkomitees hervor, wie AZERTAC mitteilte.

Aserbaidschan fuhr im Januar dieses Jahres Waren im Wert von 30 Millionen Dollar in den Iran, 1,8 Millionen Dollar nach Saudi-Arabien aus. Der Wert der aserbaidschanischen Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate summierte sich auf eine Million Dollar.

Der Handelsumsatz mit dem Iran und Saudi-Arabien stieg im Vergleich zum selben Monat des vergangenen Jahres und ging mit den VAE zurück.

Diese drei Länder gehören auch zu den drei größten Golfstaaten, aus denen Aserbaidschan im Januar Waren am meisten importiert hat. Der Wert der aserbaidschanischen Importe aus dem Iran summierte sich im vorigen Monat 2021 auf 28,3 Millionen Dollar, aus Saudi-Arabien auf 1,7 Millionen und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf 885.000 Dollar. Die Importe aus dem Iran und Saudi-Arabien nahmen zu und gingen mit den VAE zurück, hieß es.