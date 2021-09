Aserbaidschan nimmt an internationaler Messe für internationalen Dienstleistungshandel in China teil VIDEO

Peking, 3. September, AZERTAC

Die Internationale Messe für internationalen Dienstleistungshandel in China (CIFTIS-China International Fair for Trade in Services) ist in Peking, China, eröffnet worden.

AZERTAC zufolge nimmt Aserbaidschan mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und der aserbaidschanischen Handelsvertretung in China mit einem einzigen Messestand an der wichtigsten internationalen Ausstellung Chinas im Bereich des Dienstleistungshandels teil.

Die Besucher des aserbaidschanischen Messestandes lernen große Transit-, Transport-und Investitionsmöglichkeiten in Aserbaidschan kennen.

Darüber hinaus präsentiert man hier auch touristische und gastronomische Möglichkeiten Aserbaidschans, Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte unter der Marke "Made in Azerbaijan", die in China verkauft werden.