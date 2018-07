Aserbaidschan und Italien unterzeichnen eine Reihe von Dokumenten VIDEO

Baku, 18. Juli, AZERTAC

Nachdem das Treffen in erweitertem Format zu Ende gegangen war, sind heute (am Mittwoch) in Baku mit Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev und seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella eine Reihe von Dokumenten zwischen Aserbaidschan und Italien unterzeichnet worden, wie AZERTAC berichtete.

Das Memorandum of Understanding zwischen der Aserbaidschanischen Universität für Architektur und Bauwesen und der Polytechnischen Universität Mailand wurde von der Rektorin der Universität für Architektur und Bauwesen von Aserbaidschan Gültschöhrä Mammadova und der Leiterin der Designabteilung der Polytechnischen Universität in Mailand Silvia Piardi unterzeichnet.

Das Memorandum of Understanding zwischen der Geschlossenen Aktiengesellschaft der Aserbaidschanischen Eisenbahnen und der Italienischen Staatsbahn wurde von Cavid Gurbanov, dem Vorsitzenden der Aserbaidschanischen Eisenbahnen und Giovanni Rocca, dem Vizepräsidenten für internationale Entwicklung der Italienischen Eisenbahngesellschaft unterzeichnet.

Das technische Abkommen über Veterinärmedizin zwischen dem Landwirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Gesundheitsministerium der Italienischen Republik wurde vom Botschafter Aserbaidschans in Italien Mammad Ahmedzade und dem italienischen Botschafter in Aserbaidschan Augusto Massari unterschrieben.

Die Gemeinsame Erklärung über Zusammenarbeit im Bereich der Hochschulbildung zwischen dem Bildungsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Bildung, Universitäten und Forschungen der Italienischen Republik wurde vom Botschafter Aserbaidschans in Italien Mammad Ahmadzade und dem italienischen Botschafter in Aserbaidschan Augusto Massari unterzeichnet.