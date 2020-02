Aserbaidschan und Russland verstärken Kooperation im Bereich Flugsicherheit

Baku, 18. Februar, AZERTAC

Aserbaidschan und Russland verstärken die Kooperation auf dem Gebiet der Gewährleistung der Flugsicherheit.

Am 18. Februar hat eine Delegation unter der Leitung des Generaldirektors der Staatlichen Gesellschaft für Flugverkehrsmanagement in der Russischen Föderation, Igor Moiseyenko, in diesem Zusammenhang Baku besucht, wie die aserbaidschanische Fluggesellschaft "Azerbaijan Airlines" (AZAL) gegenüber AZERTAC erklärte.

Im Rahmen des Besuchs traf die russische Delegation auch mit Farhan Guliyev, dem Direktor des Flugverkehrskontrolldienstes “Azeraeronavigation“ zusammen.

Bei dem Treffen wiesen die Seiten auf die Wichtigkeit der Verstärkung der Kooperation auf dem Gebiet der Gewährleistung der Flugsicherheit hin und unterzeichneten ein Memorandum über die Zusammenarbeit.