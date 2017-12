Aserbaidschan wird Früchte nach Indien exportieren

Abu Dhabi, 6. Dezember, AZERTAC

Mit gemeinsamer Organisationsunterstützung des Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und der aserbaidschanischen Handelsvertretung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nahmen Teilnehmer der aserbaidschanischen Exportmission an den bilateralen Treffen teil. Bei den Treffen wurden die Möglichkeiten für den Vertrieb und die Verteilung von aserbaidschanischen Produkten in den Märkten in Dubai diskutiert.

Im Rahmen der Mission nahmen aserbaidschanische Unternehmen, die Obst und Gemüse produzieren und exportieren, an der größten Obst- und Gemüseausstellung "VOP Dubai“ im Nahen Osten teil.

Ausstellungsbesucher zeigten großes Interesse für aserbaidschanische Obst- und Gemüseprodukte. Es wurde eine Vereinbarung über den Export von aserbaidschanischen Früchten nach Indien erzielt.