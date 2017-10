Aserbaidschanisch-belarussisches Businessforum findet in Baku statt

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Das aserbaidschanisch-belarussische Businessforum wird in Baku am 17. Oktober durchgeführt. Diese Information wurde auf der Website AZPROMO veröffentlicht. An der Veranstaltung nehmen mehr als 15 belarussische Unternehmen teil.

Nach Angaben des Staatlichen Zollkomitees Aserbaidschans betrug der Warenumsatz mit Belarus im Januar/August 2017 $93,76 Mio. Die belarussischen Importe beliefen sich auf $83,85 Mio.