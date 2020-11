Aserbaidschanische Flagge im Dorf Gulabli in Agdam gehisst VIDEO

Aghdam, 23. November, AZERTAC

Einheiten der aserbaidschanischen Armee haben die dreifarbige aserbaidschanische Nationalflagge an der ehemaligen Mittelschule im Dorf Gulabli in der Region Aghdam gehisst, wie ein in die Region entsandter Korrespondent von AZERTAC berichtet.

Das Schulgelände, in dem sich früher Einheiten der armenischen Armee befanden, wurde von Minen und anderen Sprengstoffen geräumt. Dann stellten sich unsere Soldaten vor dem Schulgebäude des Dorfes Gulabli auf und ehrten das Gedenken der für die territoriale Integrität unseres Landes gestörbenen Märtyrer mit einem minutenlangen Schweigen. Dann wurde die Nationalhymne gesungen. "Karabach ist Aserbaidschan!".