Aserbaidschanische Judokas gewinnen drei Medaillen beim internationalen Turnier in Kroatien

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Kroatien war Gastgeber des Europapokals der Jugendlichen.

Laut der Auskunft des aserbaidschanische Judoverbands gegenüber AZERTAC hat die aserbaidschanische Nationalmannschaft drei Medaillen gewonnen.

Islam Rahimov (-55 kg) gewann eine Goldmedaille. Mammadrza Hajizade, die in der Gewichtsklasse 73 kg antrat, verlor nur im Finale und holte damit Silber. Zahir Aghazade gewann in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm eine Bronzemedaille. 368 Judokas aus 27 europäischen Ländern nahmen am internationalen Turnier teil.

