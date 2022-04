Aserbaidschanische Karatekas schließen Karate1 Premier League-Turnier in Portugal mit zwei Medaillen ab

Baku, 25. April, AZERTAC

Das aserbaidschanische Team schloss das Karate1 Premier League-Turnier in Portugal mit zwei Medaillen ab. Aserbaidschanische Athleten haben zwei Silbermedaillen gewonnen.

351 Athleten aus 58 Ländern nahmen am Turnier teil.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Mannschaft ebenfalls am Turnier, das im Mai in der marokkanischen Hauptstadt Rabat ausgetragen werden soll, teilnehmen wird.