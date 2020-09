Aserbaidschanische Parlamentsdelegation zu Besuch in Russland

Moskau, 21. September, AZERTAC

Am 21. September ist eine Delegation unter der Leitung der Vorsitzenden der Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan, Sahiba Gafarova, zu einem offiziellen Besuch in der Russischen Föderation eingetroffen. Dies ist erste offizielle Reise von Frau Sahiba Gafarova als Parlamentssprecherin in Russland.

Im Moskauer Flughafen Domodedowo wurde die aserbaidschanische Parlamentsdelegation vom stellvertretenden Vorsitzenden des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation (RF), Ilyas Umakhanov, dem aserbaidschanischen Botschafter in Russland, Polad Bulbuloglu, und anderen Beamten begrüßt.

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin wird im Rahmen ihres Besuchs in Moskau eine Reihe von offiziellen Treffen abhalten.