Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Kelbadschar mit Schusswaffen befeuert

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Am Sonntag, dem 4. November 2022, 03:50 Uhr haben Einheiten der armenischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in Richtung der Dörfer Yukhari Shorzha des Distrikts Basarkechar die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Siedlung Zaylik im Rayon Kelbadschar stationiert sind, mit Schusswaffen befeuert.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC hat Aserbaidschan Gegenmaßnahmen ergriffen.