Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Schuscha intensiv beschossen

Baku, 3. September, AZERTAC

Am Freitag, dem 3. September, in den Nachtstunden, von 01:00 bis 02:15 Uhr Lokalzeit haben illegale bewaffnete armenische Gruppierungen auf dem Territorium Aserbaidschans Einheiten der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Stadt Schuscha intensiv beschossen, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind. Daraufhin ergriff die aserbaidschanische Armee Gegenmaßnahmen, um die Provokation bewaffneter armenischer Gruppierungen in dieser Richtung zu verhindern. Es gibt Verluste auf der Gegenseite, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC erklärte. Das russische Friedenskommando und das türkisch-russische gemeinsame Zentrum zur Überwachung des Waffenstillstands wurden über den Vorfall sofort informiert.

Es werden weitere adäquate Maßnahmen getroffen, solche Provokationsversuche zu verhindern, hieß es weiter.