Aserbaidschanische Unternehmen nehmen an internationaler Ausstellung in Moskau teil

Moskau, 8. Februar, AZERTAC

Mehr als 30 aserbaidschanische Unternehmen nehmen an der internationalen Ausstellung ProdExpo-2022 in Moskau teil, wie AZERTAC berichtete.

Sie präsentieren ihre Produkte unter der Marke “Made in Azerbaijan”. In Aserbaidschan hergestellte Produkte werden mit Organisationsunterstützung des Wirtschaftsministeriums und des Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) ausgestellt.

Rund 2.700 Unternehmen aus 73 Ländern nahmen an der ProdExpo-2022 teil.

Die Ausstellung dauert bis zum 11. Februar 2022.