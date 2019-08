Aserbaidschanische Unternehmer zur Teilnahme an Messe in Jeddah eingeladen

Baku, 7. August, AZERTAC

Am 3. Oktober findet in der Stadt Jeddah (Saudi-Arabien) internationale Messe für Halal-Produkte und Dienstleistungen - World Peace Products and Service Expo statt.

Der Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) hat lokale Unternehmer zur Teilnahme an der Messe eingeladen.

Nach Angaben des Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) wird die Ausstellung bis zum 7. Oktober dauern.