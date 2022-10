Aserbaidschanische und kasachische Generalstabschefs treffen sich in Baku

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Der kasachische Generalstabschef, Generalleutnant Marat Khusainov, weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan, um an der ordentlichen Sitzung des Komitees der Generalstabschefs der Streitkräfte der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilzunehmen. Im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan traf er mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen, Karim Valiyev, zusammen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die beiden Länder sowohl im bilateralen Format, als auch im Rahmen internationaler Organisationen eng zusammenarbeiten und sich in allen Fragen gegenseitig unterstützen. Zudem wurde betont, dass die globale Lage und die neuen Herausforderungen in den Regionen, in denen Aserbaidschan und Kasachstan liegen, die Stärkung der bilateralen Beziehungen erforderlich machen.

Die Seiten besprachen die aktuelle Lage und die Entwicklungsperspektiven der bilateralen militärischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan. Sie hoben hervor, dass es ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung dieser Zusammenarbeit gibt.