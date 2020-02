Aserbaidschanische und russische Generalstabschefs treffen sich in Baku

Baku, 7. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Generalstabschef Najmaddin Sadikov ist mit einer Delegation um den Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Armeegeneral Waleri Gerassimow, zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC betonte Generaloberst Sadikov die große Rolle der Staatsoberhäupter in der Ausweitung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Man betonte die erfolgreiche Entwicklung der Zusammenarbeit und strategischen partnerschaftlichen Beziehungen auf der Grundlage freundschaftlicher Beziehungen und gegenseitigen Vertrauens.

Der aserbaidschanische Generalstabschef teilte mit, dass auf staatlicher Ebene eine Entscheidung über die Teilnahme der aserbaidschanischen Armeeangehörigen an einer Militärparade getroffen worden ist, die anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg am 9. Mai in Moskau abgehalten werden soll.

N. Sadikov sprach die militärpolitische Lage und die Sicherheitsfragen in der Region an und wies darauf hin, dass der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach eine große Gefahr für die Stabilität in der Region darstellt.

Im Rahmen des Gesprächs wurden die aktuelle Situation und die Aussichten für die Entwicklung von Beziehungen im militärischen, militärtechnischen und militärischen Bildungsbereich erörtert. Es fand ein Meinungsaustausch über andere Fragen von beiderseitigem Interesse statt.