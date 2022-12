Aserbaidschanische und türkische Botschaften in Frankreich erörtern Festigung bilateraler Beziehungen

Paris, 2. Dezember, AZERTAC

Die Botschafterin Aserbaidschans in Frankreich Leyla Abdullayeva ist mit dem Botschafter von Türkiye in diesem Land Ali Onaner zusammengetroffen.

Die Seiten erörterten bei dem Treffen hochrangige strategische Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern. Darüber hinaus fand im Laufe des Gesprächs ein Meinungsaustausch über die aktuelle Lage in der Region statt. Die Wiederaufbauarbeiten, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans durchgeführt werden, sowie die Beteiligung und Unterstützung türkischer Unternehmen an diesen Arbeiten wurden angesprochen.

Die Seiten sprachen vorrangige Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den Botschaften in Frankreich an und erörterten deren weitere Stärkung und die Umsetzung gemeinsamer Projekte.