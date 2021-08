Aserbaidschanische und ukrainische Universitäten unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Kiew, 13. August AZERTAC

In Kiew wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Nationalen Universität für Erdöl und Industrie Aserbaidschans und der Technischen Universität Dnipro unterzeichnet.

Die Zeremonie fand in der aserbaidschanischen Botschaft in der Ukraine statt und wurde von der Botschafterin Elmira Akhundova, den Rektoren der beiden Universitäten Mustafa Babanly und Alexander Azyoukovski, unterzeichnet.

Der aserbaidschanische Botschafter hob in seiner Rede die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Bildungsbereich sowie in anderen Bereichen hervor. Bei dem Treffens wurde darauf hingewiesen, dass in naher Zukunft gegenseitige Besuche von Experten vorgesehen sind.