Aserbaidschanischen Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova zu Besuch im Iran

Baku, 5. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 5. August hat sich eine aserbaidschanische Delegation um die Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova zu einem Besuch in den Iran begeben, um an der Zeremonie zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi teilzunehmen.

Die aserbaidschanische Delegation wurde Flughafen Teheran-Mehrabad vom stellvertretenden Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung im Iran Mutafakkir Azad und dem aserbaidschanischen Botschafter im Iran Bunyad Huseynov begrüßt, teilte die Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalversammlung mit.

Zur Delegation zählen der stellvertretende Premierminister Schahin Mustafayev, der stellvertretende Außenminister Fariz Rzayev und andere Beamte.

Im Rahmen des Besuchs wird Sahiba Gafarova eine Reihe von Treffen mit iranischen Beamten abhalten, hieß es.